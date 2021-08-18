В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками
В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех грузовых автомобилей. В результате в больницы попали четыре человека, один мужчина погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что столкнулись:
- грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты,
- грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур,
- малотонажный грузовой автомобиль Mercedes
- грузовой автомобиль DAF.
На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.
В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.
"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четырех пострадавших с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.
Огнеборцы отключили элементы питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.
Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Фото: авария с четырьмя грузовиками (dsns.gov.ua)