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В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками

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Среда 18 августа 2021 09:17
В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками Фото: в Днепропетровской области в ДТП погиб человек и еще четыре пострадали (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех грузовых автомобилей. В результате в больницы попали четыре человека, один мужчина погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что столкнулись:

  • грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты,
  • грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур,
  • малотонажный грузовой автомобиль Mercedes
  • грузовой автомобиль DAF.

На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.

В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.

"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четырех пострадавших с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

Огнеборцы отключили элементы питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Фото: авария с четырьмя грузовиками (dsns.gov.ua)

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ДТП Днепропетровская область ГСЧС
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