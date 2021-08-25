У Львівській області в ДТП загинули три людини та ще шість поранені

У Львівській області в селі Попелі Дрогобицького району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті загинули три людини та травмовані шість людей.

Про це повідомяє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Аварія сталася 24 серпня о 23:05 на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав". Зіткнулися два легкові автомобілі з подальшим загоранням одного.

"Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (з них 1 дитина, 2005 р.н.) та травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

До гасіння та деблокування залучалося 12 осіб та три одиниці техніки ДСНС.