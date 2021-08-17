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Под Львовом произошло тройное ДТП: есть жертва

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Львовская область, Вторник 17 августа 2021 15:05
Под Львовом произошло тройное ДТП: есть жертва фото: в результате столкновения погибла 70-летняя женщина (lv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Возле села Сокольники на объездной дороге Львова столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии погибла 70-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Сообщается, что произошло столкновение грузовика DAF под управлением 45-летнего жителя город Днепр и легковых автомобилей Renault Kangoo, которым управлял 74-летний львовянин, и Mercedes- BENZ 200Е под управлением 22-летнего жителя Львовского района.

В результате ДТП погибла 70-летняя пассажирка автомобиля Renault Kangoo. Водителя этого же автомобиля госпитализировали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Напомним, что в Черкассах водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии погибла молодая девушка.

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