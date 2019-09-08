Во Львовской области в ДТП погиб один человек, еще 3 травмированы

В воскресенье, 8 сентября, на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, около 07:20 между селами Плавя и Тухолька произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Opel Vectra. В результате столкновения на месте происшествия погиб водитель Opel, 32-летний иностранец.

Также пострадали трое пассажиров Opel, двое иностранцев и жительница Закарпатской области. Пострадавшие с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей на автодороге "Харьков - Симферополь". В результате ДТП погибли 4 человека, еще четверо получили ранения. Среди жертв и пострадавших трое иностранцев. Также получили травмы двое малолетних детей.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В результате ДТП пострадали 6 человек - водитель и пассажиры микроавтобуса. Обстоятельства инцидента выясняются.