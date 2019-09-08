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В Запорожской области в результате ДТП погибли 4 человека

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 09:42
В Запорожской области в результате ДТП погибли 4 человека
Фото: на месте ДТП (zp.npu.gov.ua)

Пострадали 4 человека, среди них малолетние дети

В Запорожской области ночью 8 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, а результате которого 4 человека погибли и 4 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, в Мелитопольском районе на автодороге "Харьков - Симферополь" водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался на встречу.

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств на месте погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ-2104. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель Fiat Doblo, военнослужащий 1984 года рождения.

Также в ДТП пострадали еще четыре пассажира ВАЗ, среди них двое детей 2010 и 2011 годов рождения. Кроме того, среди жертв и пострадавших трое граждан Турции.

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В результате ДТП пострадали 6 человек - водитель и пассажиры микроавтобуса. Обстоятельства инцидента выяснялись.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате события пострадали пять человек, среди них - 2 ребенка.

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