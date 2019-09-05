Во Львовской области в ДТП с автобусом пострадали 12 детей

Вечером 4 сентября на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 14 человек и 1 человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как сообщается, инцидент произошел между селами Дидилов и Банюнин, что в Львовской области. Автомобиль Mercedes-Benz Vito, за рулем которого находился иностранец, выехал на встречную полосу где допустил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan и автомобилем Volkswagen Jetta.

Отмечается, что в результате столкновения водитель Mercedes-Benz Vito погиб на месте. Также в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое водителей автобуса.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковском шоссе произошло столкновения двух автомобилей и маршрутки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Один из автомобилей загорелся.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске полиция задержала виновника смертельного ДТП с маршруткой, которая произошла 3 сентября вблизи села Боднарь. Задержанный, находясь за рулем грузовика, не выбрал нужную скорость, в результате чего произошел занос прицепа, который столкнулся с маршруткой.