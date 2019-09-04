ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковске задержали виновника ДТП с маршруткой

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 12:41
В Ивано-Франковске задержали виновника ДТП с маршруткой
Фото: на месте ДТП (if.npu.gov.ua)

Авария произошла вечером 3 сентября

В Ивано-Франковске правоохранители задержали водителя грузовика, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с маршруткой вблизи села Боднарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным полиции, 60-летний водитель грузовика двигаясь по автодороге Н-10 "Стрый - Черновцы" не выбрал безопасную скорость, в результате чего заднюю часть прицепа занесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой.

После ДТП водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако вскоре он был найден правоохранителями.

"Водитель-виновник задержан в порядке ст. 208 КПУ Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрания меры пресечения", - отметили в полиции.

Кроме того, по факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 - нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошло столкновение маршрутки с грузовиком. В результате аварии погибла одна пассажирка маршрутки. Тогда подробности происшествия не сообщались, но отмечалось, что водитель грузовика скрылся с места инцидента.

РБК-Украина писало, что в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, среди них - 2 ребенка.

В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы Участницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию
Новости Украины ДТПИвано-Франковская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь