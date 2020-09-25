Во Львовской области депутат сельсовета разворовывал земли Минобороны

Депутата одного из сельских советов во Львовской области разоблачили на разворовывании земель Министерства обороны. По предварительной оценке, рыночная стоимость отчужденной земли составляет 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-службе Службы безопасности Украины.

Депутат входил в земельную комиссию сельсовета. Он совместно с чиновниками квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны организовал схему отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка.

"Затем злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно 5 тысяч долларов за 0,01 га", - сообщили в СБУ.

Депутата выкрыли во время переоформления документации договоров купли-продажи земельных участков, и получении за них 165 тысяч долларов.

"В настоящее время проводится более 20 обысков: в служебных помещениях сельсовета и Минобороны, по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях. Оценка полученных доказательств в уголовном производстве сейчас продолжается", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении всем фигурантам дела. Устанавливается причастность к схеме других должностных лиц.

Ранее РБК-Украина писало, что депутата Долинского горсовета в Кировоградской области разоблачили на растрате 51 млн гривен.

Также сообщалось, что в Херсонской области разоблачили чиновника, который незаконно продал государственную землю на 1,8 млн гривен.