У Львівській області депутат сільради розкрадав землі Міноборони

Депутата однієї з сільських рад у Львівській області викрили на розкраданні земель Міністерства оборони. За попередньою оцінкою, ринкова вартість відчуженої землі становить 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-службі Служби безпеки України.

Депутат входив в земельну комісію сільської ради. Він спільно з чиновниками квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони організував схему відчуження 1,7 га землі військового містечка.

"Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформляли на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно 5 тисяч доларів за 0,01 га", - повідомили в СБУ.

Депутата викрили під час переоформлення документації договорів купівлі-продажу земельних ділянок, та отримання за них 165 тисяч доларів.

"Зараз проводиться понад 20 обшуків: в службових приміщеннях сільради і Міноборони, за місцем проживання зловмисників і в їх автомобілях. Оцінка отриманих доказів у кримінальному провадженні зараз триває", - додали правоохоронці.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру всім фігурантам справи. Встановлюється причетність до схеми інших посадових осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що депутата Долинського міськради в Кіровоградській області викрили на розтраті 51 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Херсонській області викрили чиновника, який незаконно продав державну землю на 1,8 млн гривень.