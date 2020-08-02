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Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель центра первичной медицинской помощи

Львовская область, Воскресенье 02 августа 2020 12:52
Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель центра первичной медицинской помощи
Фото: Василий Савенко (zaxid.net)
Автор: Максим Зайченко

Ему было 59 лет

Во Львовской области от коронавируса умер начальник Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. В августе этого года Савенко должно было исполниться 60 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Старосамборского райсовета.

«Сегодня преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом", - говорится в сообщении.

О том, что причиной смерти Василия Савенко именно коронавирус, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Ушел из жизни Василий Савенко ... Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека ... Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей" - написала Микичак.

В августе этого года Василию Савенко должно было исполниться 60 лет.

Напомним, ранее врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса.

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