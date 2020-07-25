ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Киев, Суббота 25 июля 2020 22:39
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Фото: Антон Худаев (facebook.com/anton.khudayev)
Автор: Инна Собора

Вирус поразил 70 процентов его легких

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Вирус поразил 70 процентов легких Худаева. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"Коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - сообщили в пресс-службе.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016-го ( также работал в главной команде в 2010-м).

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной Команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в великой скорби", - говорится в сообщении.

Отметим, что это первый летальный случай коронавируса в украинском спорте.

Напомним, 5 июля, скончался легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Трошкин.

РБК-Украина писало, что в марте экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь