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У Львівській області від COVID-19 помер керівник центру первинної медичної допомоги

Львівська область, Неділя 02 серпня 2020 12:52
У Львівській області від COVID-19 помер керівник центру первинної медичної допомоги
Фото: Василь Савенко (zaxid.net)
Автор: Максим Зайченко

Йому було 59 років

У Львівській області від коронавіруса помер начальник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Савенко. У серпні цього року Савенко повинно було виповнитися 60 років.

Про це повідомила прес-служба Старосамбірської райради.

«Сьогодні передчасно обірвалася життєва стежка Василя Савенка, директора Старосамбірського центру первинної медичної допомоги... Савенко очолив первинна ланка медицини в бурхливий час реформ і гідно впорався з викликом", - йдеться в повідомленні.

Про те, що причиною смерті Василя Савенка саме коронавірус, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Пішов з життя Василь Савенко ... Знову цей жахливий вірус забрав хорошої людини ... Мені Василь запам'ятається дуже активним і працелюбною людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей" - написала Микичак.

У серпні цього року Василю Савенко повинно було виповнитися 60 років.

Нагадаємо, раніше лікар збірної України з футболу помер від коронавіруса.

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