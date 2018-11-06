Во Львовской обл. владельцы арестованных ТЭЦ препятствуют запуску отопительного сезона

Фото: ТЭЦ в Новояворовске (arma.gov.ua)

Блокируются поставки тепла и горячей воды жителям Нового Роздола и Новояворовска

Во Львовской области владельцы арестованных ТЭЦ продолжают препятствовать запуску отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В частности, владельцы продолжают организовывать препятствия восстановлению поставки тепла и горячей воды жителям Нового Роздола и Новояворовска.

"По состоянию на утро 6 ноября большая часть работников ТЭЦ четвертый день подряд упорно работает над восстановлением теплоснабжения, однако представители владельцев теплоэлектростанций Андрей Гнатуш и Евгений Коза продолжают организовывать препятствия восстановлению поставки тепла и горячей воды жителям Нового Роздола и Новояворовска", - говорится в сообщении АРМА.

В агентстве подчеркивают, что указанные препятствия происходят несмотря на то, что на прошлой неделе представители собственников и работники Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ заключили меморандумы с мэрами городов, главой ОГА Львовской области, новым управляющим и АРМА. Согласно этому документу, представители собственников ТЭЦ обязались сотрудничать с компанией-управляющим для обеспечения скорейшего запуска отопительного сезона.

"В соответствии с условиями заключенных меморандумов, представители собственников ТЭЦ обязались содействовать управляющему - помочь восстановить утраченную техническую документацию и вернуть недостающее оборудование. Однако, до сих пор этого так и не произошло", - проинформировали в АРМА.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время управляющий частично восстановил отсутствующие документы, без которых невозможно запустить работу части оборудования ТЭЦ, и продолжает работу по восстановлению остальной документации. Он также завершил ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования ТЭЦ, запущено тестирование систем ТЭЦ. При этом владельцы ТЭЦ так и не вернули контрольно-измерительное оборудование, которое было демонтировано, по словам работников ТЭЦ, по указанию руководства компаний-владельцев ТЭЦ к моменту начала работы управляющего.

"Именно отсутствие контрольно-измерительного оборудования пока осталось ключевым препятствием в запуске отопительного сезона. На сегодня НАБУ и САП осуществляют мероприятия по установлению местонахождения пропавшего оборудования, критически необходимо для того, чтобы тепло вернулось в дома жителей Новояворовска", - пояснили в Нацагентстве.

На этой неделе было установлено местонахождение пропавшей газотурбинной установки.

"Оборудование находится на ремонте в г. Николаев с мая этого года, что противоречит судебным решениям об аресте и передаче этого оборудования в управление. Без вмешательства НАБУ и АРМА эта газотурбинная установка и в дальнейшем находилась бы вне ТЭЦ, что значительно уменьшает мощности ТЭЦ и создает дополнительные риски в отопительный сезон", - указано в сообщении.

Напомним, в конце октября в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что компания готова возобновить газоснабжение Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ при открытии ими счетов со специальным режимом использования в соответствии с законом "О теплоснабжении".

Как писало РБК-Украина ранее, НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности ООО "Гарант Энерго М", которое было выбрано АРМА как управляющий для целостных имущественных комплексов Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ во Львовской области.

Подчеркнем, Соломенский райсуд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).