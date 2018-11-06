У Львівській обл. власники арештованих ТЕЦ перешкоджають запуску опалювального сезону

Фото: ТЕЦ у Новояворівську (arma.gov.ua)

Блокуються поставки тепла і гарячої води жителям Нового Роздолу та Новояворівська

У Львівській області власники арештованих ТЕЦ продовжують перешкоджати запуску опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Зокрема, власники продовжують організовувати перешкоди відновленню постачання тепла та гарячої води жителям Нового Розділу та Новояворівська.

"Станом на ранок 6 листопада більша частина працівників ТЕЦ четвертий день поспіль наполегливо працює над відновленням теплопостачання, проте представники власників теплоелектростанцій Андрій Гнатуш та Євген Коза продовжують організовувати перешкоди відновленню постачання тепла та гарячої води жителям Нового Розділу та Новояворівська", - сказано у повідомленні АРМА.

У агентстві підкреслюють, що зазначені перешкоди відбуваються незважаючи на те, що минулого тижня представники власників та працівники Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ уклали меморандуми із мерами міст, головою ОДА Львівської області, новим управителем та АРМА. Відповідно до цього документу, представники власників ТЕЦ зобов’язались співпрацювати з компанією-управителем для забезпечення якнайшвидшого запуску опалювального сезону.

"Відповідно до умов укладених меморандумів, представники власників ТЕЦ зобов’язалися сприяти управителю - допомогти відновити втрачену технічну документацію та повернути відсутнє обладнання. Проте, і досі цього так і не сталося", - поінформували в АРМА.

Крім того, наголошується, що наразі управитель частково відновив відсутні документи, без яких неможливо запустити роботу частини обладнання ТЕЦ, та продовжує роботу з відновлення решти документації. Він також завершив ремонтні роботи з відновлення пошкодженого обладнання ТЕЦ, запущено тестування систем ТЕЦ. При цьому власники ТЕЦ так і не повернули контрольно-вимірювальне обладнання, що було демонтоване, зі слів працівників ТЕЦ, за вказівкою керівництва компаній-власників ТЕЦ до моменту початку роботи управителя.

"Саме відсутність контрольно-вимірювального обладнання наразі залишилося ключовою перешкодою у запуску опалювального сезону. На сьогодні НАБУ та САП здійснюють заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклого обладнання, яке критично необхідне для того, щоб тепло повернулося в домівки жителів Новояворівська", - пояснили в нацагентстві.

Цього тижня було встановлено місцезнаходження зниклої газотурбінної установки.

"Обладнання знаходиться на ремонті у м. Миколаєв з травня цього року, що суперечить судовим рішенням про арешт і передачу цього обладнання в управління. Без втручання НАБУ та АРМА ця газотурбінна установка і надалі знаходилась би поза межами ТЕЦ, що значно зменшує потужності ТЕЦ та створює додаткові ризики в опалювальний сезон", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці жовтня у НАК "Нафтогаз України" заявили, що компанія готова відновити газопостачання Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ при відкритті ними рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до закону "Про теплопостачання".

Як писало РБК-Україна раніше, НКРЕКП видала ліцензію на право провадження господарської діяльності ТОВ "Гарант Енерго М", яке було вибрано АРМА як керуючого для цілісних майнових комплексів Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ у Львівській області.

Підкреслимо, Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на цілісні майнові комплекси Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ у Львівській області за клопотанням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).