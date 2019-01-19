Во Львовской обл. разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей в Украину

Фото: КПВВ "Рава Русская" (dpsu)

Злоумышленники использовали поддельные контрольные талоны для прохождения на таможене

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранной регистрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщается, 18 января офицерами внутренней и собственной безопасности во Львовском отряде был задокументирован факт использования поддельных контрольных талонов для прохождения погранично-таможенного контроля со стороны двух граждан Украины, которые действовали между собой по предварительному сговору с целью избежания прохождения контрольных процедур в пункте пропуска "Рава-Русская".

"При выезде с пункта пропуска пресекли попытку незаконного ввоза в Украину автомобиля иностранной регистрации без прохождения погранично-таможенных процедур, а именно - гражданин Украины, соучастник, на автомобили Ford украинской регистрации, пройдя погранично-таможенное оформление, передал контрольный талон с отметками Госпогранслужбы и ГФС другому гражданину Украины, который следовал на автомобиле Honda британской регистрации 2010 года выпуска с уничтожением своих данных и внесением других", - говорится в сообщении

В отношении граждан Украины составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотренные статьей 202 Куоап(Нарушение режима в пункте пропуска через государственную границу Украины).

Напомним, импорт подержанных автомобилей в 2018 году впервые за всю историю украинского авторынка превысил ввоз новых машин.

РБК-Украина писало, что в налоговом комитеты призвали таможенников тщательно изучать документы на ввоз автомобилей в Украину.