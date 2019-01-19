ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во Львовской обл. разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей в Украину

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 13:50
Во Львовской обл. разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей в Украину
Фото: КПВВ "Рава Русская" (dpsu)

Злоумышленники использовали поддельные контрольные талоны для прохождения на таможене

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину транспортных средств иностранной регистрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщается, 18 января офицерами внутренней и собственной безопасности во Львовском отряде был задокументирован факт использования поддельных контрольных талонов для прохождения погранично-таможенного контроля со стороны двух граждан Украины, которые действовали между собой по предварительному сговору с целью избежания прохождения контрольных процедур в пункте пропуска "Рава-Русская".

"При выезде с пункта пропуска пресекли попытку незаконного ввоза в Украину автомобиля иностранной регистрации без прохождения погранично-таможенных процедур, а именно - гражданин Украины, соучастник, на автомобили Ford украинской регистрации, пройдя погранично-таможенное оформление, передал контрольный талон с отметками Госпогранслужбы и ГФС другому гражданину Украины, который следовал на автомобиле Honda британской регистрации 2010 года выпуска с уничтожением своих данных и внесением других", - говорится в сообщении

В отношении граждан Украины составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотренные статьей 202 Куоап(Нарушение режима в пункте пропуска через государственную границу Украины).

Напомним, импорт подержанных автомобилей в 2018 году впервые за всю историю украинского авторынка превысил ввоз новых машин.

РБК-Украина писало, что в налоговом комитеты призвали таможенников тщательно изучать документы на ввоз автомобилей в Украину.

Пункты пропуска на Донбассе пересекли 40 тыс. человек Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек
Новости Украины пограничникиавтомобиливвоз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь