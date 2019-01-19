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У Львівській обл. викрили схему незаконного ввезення автомобілів в Україну

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 13:50
У Львівській обл. викрили схему незаконного ввезення автомобілів в Україну
Фото: КПВВ "Рава Руська" (dpsu)

Зловмисники використовували підроблені контрольні талони для проходження на митниці

Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили схему незаконного ввезення в Україну транспортних засобів іноземної реєстрації. Про це повідомляє РБК-Україна  з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як повідомляється, 18 січня офіцерами внутрішньої та власної безпеки по Львівському загону було задокументовано факт використання підроблених контрольних талонів для проходження прикордонно-митного контролю з боку двох громадян України, які діяли між собою за попередньою змовою з метою уникнення проходження контрольних процедур в пункті пропуску "Рава-Руська".

"При виїзді з пункту пропуску припинено спробу незаконного ввезення в Україну автомобіля іноземної реєстрації без проходження прикордонно-митних процедур, а саме - громадянин України, співучасник, на автомобілі Ford української реєстрації, пройшовши прикордонно-митне оформлення, передав контрольний талон з відмітками Держприкордонслужби та ДФС іншому громадянину України, що слідував на автомобілі Honda англійської реєстрації 2010 року випуску зі знищенням своїх даних та внесенням інших", - йдеться у повідомленні.

Відносно громадян України складено протоколи про адміністративні правопорушення передбачені статтею 202 КУпАП(Порушення режиму в пункті пропуску через державний кордон України).

Нагадаємо, імпорт вживаних автомобілів в 2018 році вперше за всю історію українського авторинку перевищив ввезення нових машин.

Також РБК-Україна писало, що у податковому комітети закликали митників ретельно вивчати документи на ввезення автомобілів в Україну.

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