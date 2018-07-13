У комітеті ВР закликали митників ретельніше перевіряти документи на ввезення автомобілів

Южаніна закликала митників не продовжувати практику щодо ввезення автомобілів з порушенням митних правил

Митниця має ретельно вивчати документи на ввезення автомобілів в Україну. Про це повідомила голова податкового комітету Верховної ради України, народний депутат Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не встановлюємо заборону - от навіть протягом декількох місяців до прийняття закону в цілому. Я єдине сподіваюсь, що митниця буде більш ретельно вивчати документи, щоб не продовжувати таку негативну практику щодо ввезення автомобілів з порушенням митних правил… Не забувайте, що на нові автомобілі неможливо зробити підробну митну декларацію", - повідомила Южаніна.

За її словами, за цей час дійсно можуть заїхати автомобілі, які будуть розмитнені за новими ставками.

"Але, насправді за цей час дійсно можуть заїхати автомобілі, які будуть розмитнені за новими ставками. Тому що навіть встановити кількість автомобілів, які уже в’їхали і знаходяться на території України - неможливо. Статистика держорганів дуже розходиться навіть з даними активістів", - повідомила парламентар.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу в першому читанні законопроекти №8487 та №8488 щодо нових правил оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів та штрафів за порушення правил ввозу автівок.