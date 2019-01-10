Імпорт вживаних авто в Україну вперше перевищив ввезення нових машин

Фото: мітинг власників евроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження ставок акцизів і легалізація підтриманих авто на єврономерах сприяє зростанню попиту на вживані авто

Імпорт вживаних автомобілів в 2018 році вперше за всю історію українського авторинку перевищив ввезення нових машин. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Здали назад: чому українці стали менше купувати нові автомобілі".

Як зазначається в матеріалі, у 2018 році в Україні було продано 78,4 тисяч нових легкових автомобілів, що на 2,4% менше, ніж було реалізовано машин роком раніше. При цьому у 2018 році в Україну імпортовано 120 тисяч вживаних автомобілів.

За словами директора з маркетингу компанії "Рено Україна" Оксани Борейко, наприкінці 2018 року імпорт вживаних авто становив два авто до одного нового.

"Майже половина з імпортних автомобілів складають машини віком до п'яти років. Це і є реальна конкуренція ринку нових автомобілів. В цьому і полягає причина стагнації ринку нових пасажирських машин", - впевнена Борейко.

Зниження продажів нових автомобілів, на думку директора AUTO-Consulting Олега Омельницького, у 2018 році зумовлено двома причинами.

"По-перше, в минулому році ринок відчував тиск через імпорт вживаних машин за пільговими акцизами. По-друге, категорії покупців нових машин і "євроблях" не перетинаються, але активне ввезення автомобілів на єврономерах розривало ланцюжок продажів - власники б/у автомобілів на українських номерах не могли продати за вигідною ціною свої машини, щоб купити нові", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.