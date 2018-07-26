Во львовском аэропорту сообщили о задержании рейсов из Египта

Также задерживаются рейсы в Египет из Львова и Киева

В Международном аэропорту "Львов" сообщили о задержании рейсов компании YanAir из Египта. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook.

Сообщается, что вылет рейса YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir задерживается предварительно до 22:00.

В пресс-службе сообщили, что изменение времени вылета приводит к изменению связанных рейсов, которые будут выполняться согласно новому расписанию:

26.07.2018 ANR5015 Киев - Шарм-эль-Шейх 22:00 - 1:05;

27.07.2018 ANR5216 Шарм-эль-Шейх - Львов 2:05 - 7:20;

27.07.2018 ANR5215 Львов - Шарм-эль-Шейх 8:35 - 11:40;

27.07.2018 ANR5016 Шарм-эль-Шейх - Киев - 12:40 - 17:55.

По данным туроператору Join Uр, задержка происходит по техническим причинам. Кроме того, все туристы - из Киева и регионов - получат от туроператора компенсацию за неиспользованное время проживания в отеле. Пассажиров рейса Шарм-эль-Шейх - Львов до вылета поселят в гостинице, им будет предоставлено питание. Те, кто путешествуют из Львова в Шарм-эль-Шейх, получат возмещение средств за первые сутки тура. А туристам, которые будут возвращаться из Шарм-эль-Шейха в Киев, будет обеспечено проживание в гостинице за счет компании.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет.