У львівському аеропорту повідомили про затримання рейсів з Єгипту

Також затримуються рейси в Єгипет зі Львова та Києва

У Міжнародному аеропорту "Львів" повідомили про затримання рейсів компанії YanAir з Єгипту. Про це прес-служба аеропорту повідомила в Facebook.

Повідомляється, що виліт рейсу YE5015 Київ - Шарм-ель-Шейх авіакомпанії YanAir затримується попередньо до 22:00.

У прес-службі повідомили, що зміна часу вильоту призводить до зміни пов'язаних рейсів, які будуть виконуватися згідно з новим розкладом:

26.07.2018 ANR5015 Київ - Шарм-ель-Шейх 22:00 - 1:05;

27.07.2018 ANR5216 Шарм-ель-Шейх - Львів 2:05 - 7:20;

27.07.2018 ANR5215 Львів - Шарм-ель-Шейх 8:35 - 11:40;

27.07.2018 ANR5016 Шарм-ель-Шейх - Київ - 12:40 - 17:55.

За даними туроператору Join Uр,відбувається затримка з технічних причин. Крім того, всі туристи з Києва та регіонів - отримають від туроператора компенсацію за невикористаний час проживання в готелі. Пасажирів рейсу Шарм-ель-Шейх - Львів до вильоту поселять в одному готелі, їм буде надано харчування. Ті, хто подорожують зі Львова в Шарм-ель-Шейх, отримають відшкодування коштів за першу добу туру. А туристам, які повертатимуться з Шарм-ель-Шейха в Київ, буде забезпечене проживання в готелі за рахунок компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp скасувала рейси з Єгипту у Львів і зі Львова у Єгипет.