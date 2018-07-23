Авиакомпания SkyUp отменила ряд рейсов со Львова в Египет

Новости Инфраструктура 23.07.2018 - 16:38
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Компания отменила рейсы, которые должны были состояться 25, 26, 28 и 29 июля

Украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

Так, речь идет о рейсах, которые должны были состояться 25, 26, 28 и 29 июля.

  • 25 июля - рейс №KUP5414 Хургада-Львов и рейс №KUP5413 Львов-Хургада.
  • 26 июля - рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов и рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх.
  • 28 июля - рейс №KUP5414 Хургада-Львов и рейс №KUP5413 Львов-Хургада.
  • 29 июля - рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов и рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх.

Отметим, что на данный момент причина отмены полетов не сообщается.

Авиакомпания SkyUp отменила ряд рейсов со Львова в Египет

Напомним, 11 июля сообщалось о переносе рейса компании SkyUp из Львова в Хургаду.

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Теги:  Львов,  Египет,  аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС