Авиакомпания SkyUp отменила ряд рейсов со Львова в Египет

Компания отменила рейсы, которые должны были состояться 25, 26, 28 и 29 июля

Украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

Так, речь идет о рейсах, которые должны были состояться 25, 26, 28 и 29 июля.

25 июля - рейс №KUP5414 Хургада-Львов и рейс №KUP5413 Львов-Хургада.

26 июля - рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов и рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх.

28 июля - рейс №KUP5414 Хургада-Львов и рейс №KUP5413 Львов-Хургада.

29 июля - рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов и рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх.

Отметим, что на данный момент причина отмены полетов не сообщается.

Напомним, 11 июля сообщалось о переносе рейса компании SkyUp из Львова в Хургаду.