ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У львівському аеропорту скасували рейси

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 11:14
У львівському аеропорту скасували рейси
Іллюстративне фото (facebook.com/Armani_Nazaryan)

Причиною скасування рейсів стало погіршення погодніх умов

В міжнародному аеропорту "Львів" через погіршення погодних умов скасовані деякі рейси. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook аеропорту.

"Рейс LOT757 Варшава-Львів сів на запасний аеропорт Варшави. Рейс LOT758 Львів-Варшава скасовано. Рейс UTN3232 (маршрут Шарм-Ель-Шейх-Львів) через метеоумови Львова сів на запасний аеропорт в Борисполі. А рейс UTN3231 (маршрут Львів-Шарм-Ель-Шейх) затримується вильотом зі Львова до 13:00",- йдеться у повідомленні.

У львівському аеропорту скасували рейси

У львівському аеропорту скасували рейси

Відзначимо, станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлено майже 500 населених пунктів у десяти областях. Також снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначали, що рясні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту, а також негативно позначитися на роботі комунального господарства.

Температура у середу вночі становитиме від -10 до -4, вдень від -6 до 0. Також вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни прогнозується підвищення температури від -3 до + 3.

На дорогах Києва очікується ожеледиця У Нацполіції розповіли про ситуацію на дорогах під час снігопадів в Україні
Новини України ЛьвівГідрометцентрЛьвіваэропортрейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся