У львівському аеропорту скасували рейси

Іллюстративне фото (facebook.com/Armani_Nazaryan)

Причиною скасування рейсів стало погіршення погодніх умов

В міжнародному аеропорту "Львів" через погіршення погодних умов скасовані деякі рейси. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook аеропорту.

"Рейс LOT757 Варшава-Львів сів на запасний аеропорт Варшави. Рейс LOT758 Львів-Варшава скасовано. Рейс UTN3232 (маршрут Шарм-Ель-Шейх-Львів) через метеоумови Львова сів на запасний аеропорт в Борисполі. А рейс UTN3231 (маршрут Львів-Шарм-Ель-Шейх) затримується вильотом зі Львова до 13:00",- йдеться у повідомленні.

Відзначимо, станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлено майже 500 населених пунктів у десяти областях. Також снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначали, що рясні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту, а також негативно позначитися на роботі комунального господарства.

Температура у середу вночі становитиме від -10 до -4, вдень від -6 до 0. Також вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни прогнозується підвищення температури від -3 до + 3.