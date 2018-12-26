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Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +2

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +2
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 26 грудня 2018 в Україні очікується сніг, без опадів, лише на півдні та місцями на сході, температура повітря вдень від -4 до +2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -6. У північних областях вдень від -4 до +1, вночі від -6 до -9. В центрі вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -8.

На сході без опадів тільки в Донецькій області, вдень від -2 до -4, вночі від -4 до -7. На півдні теж опадів не очікується, температура вдень від -3 до +2, вночі від -2 до -5. У Криму вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +2

Фото: погода на 26 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 грудня прогнозується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -6 до -8. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +2

Фото: погода в Києві та області

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