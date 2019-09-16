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З львівських вишів евакуювали студентів через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 14:28
З львівських вишів евакуювали студентів через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мова йде про університет ім. І. Франка, "Львівську політехніку" та Академію сухопутних військ

У понеділок, 16 вересня, співробітники Національної поліції у Львівській області отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мова йде про університет імені Івана Франка, Національний університет "Львівська політехніка" та Академію сухопутних військ. Оскільки анонім не повідомив конкретних адрес, поліція перевіряє усі корпуси навчальних закладів.

Повідомляється, що студентів і викладачів евакуювали. На місце виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб. Правоохоронці проводять обстеження приміщень на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова перевіряла інформацію про масове мінування місць значного скупчення людей. Поліція перевіряла інформацію про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.

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