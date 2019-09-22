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Львовская полиция уточнила число пострадавших силовиков при разблокировании ж/д путей

Новости » Общество    22.09.2019 - 00:28
Львовская полиция уточнила число пострадавших силовиков при разблокировании ж/д путей
Фото: блокада (lv.npu.gov.ua)

Во время столкновений на железной дороге пострадали восемь полицейских

Во Львовской области во время разблокирования движения грузовых поездов пострадали восемь полицейских. Уточненные данные обнародовала пресс-служба Национальной полиции в области.

Отмечается, что травмирование силовики получили во время того, как "полиция была вынуждена применить меры полицейского принуждения" в отношении блокировщиков, которые оказали физическое сопротивление, на требования освободить колеи и дать поездам двигаться.

"Во время операции по разблокированию движения участники акции блокирования нанесли телесные повреждения восьмерым правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", - сообщили в пресс-центре полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во время силового разблокирования путей во Львовской области полиция задержала 28 участников блокады. Вечером 21 сентября стало известно, что полиция отпустила всех задержанных участников блокирования движения грузовых поездов.

Добавим, что начальник полиции области Василий Виконский сказал, что задержанных отпустили, поскольку "вопрос перерос в политическую плоскость". Уточним, что блокаду угольных вагонов устроили ветераны войны на Донбассе и общественные активисты, которые требуют от местного предприятия прекратить покупать российский уголь.

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