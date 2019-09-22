Львівська поліція уточнила кількість постраждали правоохоронців під час розблокування залізниці

Фото: блокада (lv.npu.gov.ua)

Під час сутичок на залізниці постраждали вісім поліцейських

У Львіській області під час розблокування руху вантажних поїздів постраждали восьмеро поліцейських. Уточнені дані оприлюднила прес-служба Національної поліції в області.

Зазначається, що травмування силовики отримали під час того, як "поліція була змушена застосувати заходи поліцейського примусу" щодо блокувальників, які чинили фізичний спротив на вимоги звільнити колії і дати поїздам рухатися.

"Під час заходів з розблокування руху учасники акції блокування завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню. Діагноз уточнюється", - повідомили в прес-центрі поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час силового розблокування колій у Львівській області поліцією було затримано 28 учасників блокади. Ввечері 21 вересня стало відомо, що поліція відпустила усіх затриманих учасників блокування руху вантажних потягів.

Додамо, що начальник поліції області Василь Віконський сказав, що затриманих відпустили, оскільки "питання переросло в політичну площину". Уточнимо, що блокаду вугільних вагонів влаштували ветерани війни на Донбасі та громадські активісти, які вимагають від місцевого підприємтва припинити купувати російське вугілля.