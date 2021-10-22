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Карантин в Украине. Пять областей "красных", на очереди - шестая, больше всего - "оранжевых"

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Киев, Пятница 22 октября 2021 09:17
Карантин в Украине. Пять областей "красных", на очереди - шестая, больше всего - "оранжевых" Фото: ситуация с коронавирусом в областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне карантина находятся пять областей, в "желтой" - так же. Однако, под угрозой усиления карантина еще три области, одна из них завтра уже перейдет в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 5 областей:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

Кроме того, с завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. А в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

На карте Минздрава указано, что показатель загруженности коек превышает три дня в Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также Хмельницкой.

Уровень госпитализации превышает почти во всех областях. Нормальные показатели только в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов:

  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Киевская.

Карантин в Украине. Пять областей &quot;красных&quot;, на очереди - шестая, больше всего - &quot;оранжевых&quot;

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