Карантин в Украине. Пять областей "красных", на очереди - шестая, больше всего - "оранжевых"

В Украине в "красной" зоне карантина находятся пять областей, в "желтой" - так же. Однако, под угрозой усиления карантина еще три области, одна из них завтра уже перейдет в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 5 областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

Кроме того, с завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. А в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

На карте Минздрава указано, что показатель загруженности коек превышает три дня в Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также Хмельницкой.

Уровень госпитализации превышает почти во всех областях. Нормальные показатели только в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Тернопольская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов: