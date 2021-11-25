Львовская область отказывается покидать "красную" зону, несмотря на стабилизацию COVID-показателей

По его словам, сейчас важно соблюдать карантинные ограничения и вакцинацию. Впереди рождественско-праздничный период, что станет очередным фактором риска, уточнил Чемерис.

"Во вторник будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, показатели у нас позволяют выйти из "красной" зоны, мы по просьбе администрации, решили пока удерживать на территории "красный" уровень эпидситуации до более стабильной ситуации", - заявил Чемерис.

Стабилизация COVID-показателей

По данным Минздрава, в двух "красных" областях - Львовской и Луганской - полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что эти две области могут выйти из "красной" зоны в ближайшее время.