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Львовская область ужесточила правила для транспорта

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Львов, Понедельник 22 ноября 2021 08:13
Львовская область ужесточила правила для транспорта Фото: Львовская область ослабила карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области начали действовать новые правила карантина. Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Какие правила вступили в силу, в материале РБК-Украина.

Дети возвращаются в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников будут отстранят от работы.

При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

  • сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
  • справка о выздоровлении.

Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов.

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Львовская область
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