Львовская область ужесточила правила для транспорта
Фото: Львовская область ослабила карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во Львовской области начали действовать новые правила карантина. Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС.
Какие правила вступили в силу, в материале РБК-Украина.
Дети возвращаются в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников будут отстранят от работы.
При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:
- сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;
- справка о выздоровлении.
Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов.