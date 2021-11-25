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Львівська область відмовляється покидати "червону" зону, попри стабілізацію COVID-показників

Автор: Анастасія Рокитна

Львівська область відмовляється виходити з "червоної" зони карантину. Обласна держадміністрація звернулася до державної комісії ТЕБ і НС.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, зараз важливо дотримуватись карантинних обмежень та вакцинації. Попереду різдвяно-святковий період, що стане черговим фактором ризику, уточнив Чемерис.

"У вівторок буде засідання комісії ТЕБ і НС. І враховуючи те, що у нас визначається позитивна тенденція, показники у нас дозволяють вийти з "червоної" зони, ми за проханням адміністрації, вирішили поки що утримувати на території "червоний" рівень епіднебезпеки до більш стабільної ситуації", - заявив Чемерис.

Стабілізація COVID-показників

За даними МОЗ, у двох "червоних" областях - Львівській та Луганській - повністю стабілізувались показники поширення коронавірусу.

Після цього міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що ці дві області можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом.

Нагадаємо, Львівська область посилила правила транспорту.

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