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Под Львовом на трассе машина врезалась в военный грузовик. Есть жертвы

Автор: Юлия Бойко

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что авария произошла утром на трассе Львов - Тернополь вблизи села Митулин Золочевского района. По предварительным данным, водитель "Фольксваген Кадди" выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик "Урал".

"В результате ДТП водитель "Кадди" и его пассажирка, 60-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня на трассе Харьков - Симферополь микроавтобус врезался в грузовик, после чего слетел в кювет. В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы.

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ДТПЛьвовская область