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Під Львовом на трасі машина врізалася у військову вантажівку. Є жертви

Автор: Юлія Бойко

У Львівській області сталася смертельна ДТП за участю військової вантажівки. В результаті аварії загинули дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що аварія сталася вранці на трасі Львів - Тернопіль поблизу села Митулин Золочівського району. За попередніми даними, водій "Фольксваген Кадді" виїхав на зустрічну смугу і врізався у військову вантажівку "Урал".

"В результаті ДТП водій "Кадді" та його пасажирка, 60-річна місцева жителька, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, сьогодні на трасі Харків - Сімферополь мікроавтобус врізався у вантажівку, після чого злетів у кювет. В результаті аварії три особи загинули, ще троє - госпіталізовані.

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ДТПЛьвовская область