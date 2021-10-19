Под Львовом на трассе машина врезалась в военный грузовик. Есть жертвы

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области .

Сообщается, что авария произошла утром на трассе Львов - Тернополь вблизи села Митулин Золочевского района. По предварительным данным, водитель "Фольксваген Кадди" выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик "Урал".

"В результате ДТП водитель "Кадди" и его пассажирка, 60-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.