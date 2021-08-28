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Под Львовом столкнулись четыре автомобиля, погиб ребенок

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Суббота 28 августа 2021 22:17
Под Львовом столкнулись четыре автомобиля, погиб ребенок Фото: вблизи Львова произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В селе Подберезцы вблизи Львова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате погиб 11-летний ребенок и еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом совершил столкновение с автомобилем "Хонда".

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями "Мицубиси" и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка.

"Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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