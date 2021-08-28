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Під Львовом зіштовхнулися чотири автомобілі, загинула дитина

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Субота 28 серпня 2021 22:17
Під Львовом зіштовхнулися чотири автомобілі, загинула дитина Фото: поблизу Львова сталася ДТП, в результаті якої загинула дитина (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У селі Підберізці поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів. В результаті загинула 11-річна дитина та ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля "ДАФ" з напівпричепом здійснив зіткнення з легковиком "Хонда".

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями "Міцубіші"та "Мерседес Спринтер", який перевозив причіп з автомобілями.

Внаслідок зіткнення у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка "Хонди", а також водій "Міцубіші" та його 11-річна пасажирка.

"Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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