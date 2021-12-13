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Под Львовом перевернулся грузовик с глицерином: водителя госпитализировали с обморожением

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Львовская область, Понедельник 13 декабря 2021 15:40
Под Львовом перевернулся грузовик с глицерином: водителя госпитализировали с обморожением Фото: под Львовом перевернулся грузовик с глицерином (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В г. Самбор (Львовская область) слетел в кювет грузовой автомобиль, который перевозил глицерин. В результате аварии водителя госпитализировали с обморожением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Самборское районное управление ГУ ГСЧС во Львовской области.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вследствие того, что водитель не справился с управлением.

"В 13:15 в г. Самбор по ул. Промышленная, водитель автомобиля "DAF", который перевозил глицерин (цистерна 24 т) не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, утечки глицерина в результате аварии не произошло.

В результате ДТП водитель с обморожением двух нижних конечностей госпитализирован в Самборскую центральную больницу.

Фото: под Львовом перевернулся грузовик с глицерином (facebook.com)

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