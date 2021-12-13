Під Львовом перекинулася вантажівка з гліцерином: водія госпіталізували з обмороженням
Фото: під Львовом перекинулася вантажівка з гліцерином (facebook.com)
У м.Самбір (Львівська область) злетів у кювет вантажний автомобіль, який перевозив гліцерин. Внаслідок аварії водія госпіталізували з обмороженням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Самбірське районне управління ГУ ДСНС у Львівській області.
Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора внаслідок того, що водій не впорався з керуванням.
"О 13:15 в м. Самбір по вул. Промислова, водій автомобіля "DAF", який перевозив гліцерин (цистерна 24 т) не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, витоку гліцерину внаслідок аварії не сталося.
Внаслідок ДТП водія з обмороженням двох нижніх кінцівок госпіталізовано у Самбірську центральну лікарню.
Фото: під Львовом перекинулася вантажівка з гліцерином (facebook.com)