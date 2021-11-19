Под Львовом грузовик насмерть сбил 22-летнего мужчину

В пятницу, 19 ноября, под Львовом фура сбила 22-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области .

Авария произошла около 06:00 на объездной дороге Львова. 22-летний жителя Ивано-Франковской области переходил дорогу в запрещенном месте. В это время его сбила фура МАН, за рулем которой находился 58-летний львовянин. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту следователи территориального подразделения полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.