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Под Львовом в ДТП погиб ребенок, родители в тяжелом состоянии

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Львовская область, Четверг 18 ноября 2021 14:50
Под Львовом в ДТП погиб ребенок, родители в тяжелом состоянии Архивное фото: под Львовом в ДТП погиб ребенок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг утром, 18 ноября, во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погиб ребенок, а еще дваое взрослых получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла около 07:20 на автодороге недалеко от села Красов Стрыйского района Львовской области. Там столкнулись авто марки Opel и Skoda. За рулем последней находидся 48-летний житель Ивано-Франковска. А Opel управлял 50-летний местный житель.

"В результате ДТП пассажирка Opel, 12-летняя девочка, от травм скончалась на месте происшествия. Водитель этого автомобиля и еще одна пассажирка, 52-летняя жительница того же села, с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу. Их диагнозы уточняют", - отметили в полиции.

Фото: на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП (lv.npu.gov.ua)

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Подобное нарушение предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП травмы получили 8 детей.

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