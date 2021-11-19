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Під Львовом вантажівка на смерть збила 22-річного чоловіка

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Львівська область, П'ятниця 19 листопада 2021 11:14
Під Львовом вантажівка на смерть збила 22-річного чоловіка Архівне фото: під Львовом фура збила пішохода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 19 листопада, під Львовом фура збила 22-річного пішохода. Він переходив дорогу у невстановленому для цього місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівщини.

Аварія сталася приблизно о 06:00 на об'їзній дорозі Львова. 22-річний мешканець Івано-Франківської області переходив дорогу у забороненому місці. У цей час його збила фура МАН, за кермом якої знаходився 58-річний львів'янин. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Фото: під Львовом фура збила пішохода (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 18 листопада у Львівській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок ДТП загинула дитина, а ще двоє дорослих отримали тяжкі травми.

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