Под Львовом в ДТП попали автобус и автомобиль: много пострадавших

Во Львовской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате в салоне машины зажало пассажирку и водителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram .

Инцидент произошел 9 января около 09:30. Спасателям сообщили, что рядом с селом Новый Став в аварию попали автобус "Эталон" и автомобиль марки Mazda 5.

В результате столкновения в салоне автомобиля зажало пассажирку и водителя. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения высвободили их из машины. Также в автомобиле находился мальчик, который в результате ДТП, по информации медиков, получил легкие травмы. В автобусе, который следовал по маршруту Радехов-Львов, травмирован водитель.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.

По данным пресс-службы МВД в Facebook, всего в аварии пострадали 7 человек, среди которых 9-летний мальчик. Его и еще двоих людей из автомобиля - водителя и 35-летнюю жительницу Луцка - отправили в больницу. Также получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель автобуса и три его пассажирки 22, 33 и 46 лет - все жительницы Львовского района.

Фото: автобус и автомобиль попали в ДТП (facebook.com/mvs.gov.ua)

На месте работали 10 спасателей и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно по этому факту следователи территориального подразделения полиция Львовской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.