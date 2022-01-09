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Выехал на встречную полосу: в Польше в ДТП погиб 29-летний украинец

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Польша, Воскресенье 09 января 2022 00:02
Выехал на встречную полосу: в Польше в ДТП погиб 29-летний украинец Фото: в Польше в ДТП погиб 29-летний украинец (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Гражданин Украины в возрасте 29 лет погиб в ДТП в Польше. Авария произошла в субботу утром в населенном пункте Страмница Западнопоморского воеводства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN.

Украинец, ехавший на автомобиле Daewoo Matiz, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки Ford.

Как отмечается, трагическое событие произошло на автодороге №163 местного значения.

По информации местных спасателей, гражданина Украины долгое время реанимировали и удалось восстановить его жизненные функции, однако после перевозки в больницу он скончался.

В ДТП также пострадал 60-летний водитель другого автомобиля, получивший травму грудной клетки. Его жизни не угрожает опасность.

Полиция под контролем местной прокуратуры устанавливает причину трагического ДТП.

Выехал на встречную полосу: в Польше в ДТП погиб 29-летний украинец

В ноябре в Польше попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.

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