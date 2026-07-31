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У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ

09:18 31.07.2026 Пт
1 хв
Пошкоджено 35 будинків
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Львові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ (https://t.me/dsns_telegram)

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки та Львів вночі 30 липня зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей", - повідомив Козицький.

Окрім того, загинув 35-річний чоловік.

Загалом внаслідок ракетної атаки РФ у Львові пошкоджено 35 будинків. Найбільших руйнувань відзначили житлові об'єкти на вулицях Патона та Виговського.

Розбір завалів триває.

Ракетний удар по Львову

Нагадаємо, вночі 30 липня Львів опинився під ракетною атакою Росії.

Найбільших руйнувань зазнали дві висотки на вулицях Патона та Виговського, на останній - сталося пряме влучання ракети в житловий будинок.

Пошкоджені житлові будинки, школа та два дитячі садки. Понад 30 людей постраждали. Серед потерпілих є троє дітей.

Раніше під завалами зруйнованої ракетою п'ятиповерхівки рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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