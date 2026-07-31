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Во Львове возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

09:18 31.07.2026 Пт
1 мин
Повреждено 35 домов
aimg Татьяна Степанова
Фото: во Львове выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ (https://t.me/dsns_telegram)

Количество пострадавших в результате ракетной атаки и Львов ночью 30 июля возросло до 38 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"В результате вчерашней ракетной атаки во Львов пострадали 38 человек", - сообщил Козицкий.

Кроме того, погиб 35-летний мужчина.

Всего в результате ракетной атаки РФ во Львове повреждены 35 домов. Наибольшие разрушения отметили жилые объекты на улицах Патона и Выговского.

Разбор завалов продолжается.

Ракетный удар по Львову

Напомним, ночью 30 июля Львов оказался под ракетной атакой России.

Наибольшие разрушения получили две высотки на улицах Патона и Выговского, на последней - произошло прямое попадание ракеты в жилой дом.

Повреждены жилые дома, школа и два детских сада. Более 30 человек пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.

Ранее под завалами разрушенной ракетой пятиэтажки спасатели обнаружили тело мужчины.

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