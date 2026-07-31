Во Львове возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

Ракетный удар по Львову

Напомним, ночью 30 июля Львов оказался под ракетной атакой России.

Наибольшие разрушения получили две высотки на улицах Патона и Выговского, на последней - произошло прямое попадание ракеты в жилой дом.

Повреждены жилые дома, школа и два детских сада. Более 30 человек пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.

Ранее под завалами разрушенной ракетой пятиэтажки спасатели обнаружили тело мужчины.