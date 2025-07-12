У Львові зросла кількість постраждалих після нічного обстрілу, серед них – дитина

"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик", - зазначив Козицький.

За його словами, пʼятьом постраждалим, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Також одного чоловіка госпіталізували.

"За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога у Львові пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти. На вулиці Стороженка, 11 для людей, чиї житла постраждали, працює виїзний ЦНАП", - додав керівник Львівської ОВА.