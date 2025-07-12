У Львові зросла кількість постраждалих після нічного обстрілу, серед них – дитина

Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, обстріляли Львів дронами-камікадзе, також на місто летіли ракети. Кількість постраждалих зросла до 6 осіб, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Львівської ОВА Максима Козицького.
"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик", - зазначив Козицький.
За його словами, пʼятьом постраждалим, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Також одного чоловіка госпіталізували.
"За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога у Львові пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти. На вулиці Стороженка, 11 для людей, чиї житла постраждали, працює виїзний ЦНАП", - додав керівник Львівської ОВА.
У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці, Львів та Луцьк стали епіцентрами удару.
Так, у Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка. У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.
У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.
У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни запустили по Україні 26 ракет та майже 600 дронів, більше половини з яких - "Шахеди".
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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