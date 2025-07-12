Во Львове возросло количество пострадавших после ночного обстрела, среди них - ребенок

"Количество людей, которые обратились к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди них - 11-летний мальчик", - отметил Козицкий.

По его словам, пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Также одного мужчину госпитализировали.

"По уточненным данным, в результате ночной атаки врага во Львове повреждены: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта. На улице Стороженко, 11 для людей, чьи дома пострадали, работает выездной ЦПАУ", - добавил руководитель Львовской ОГА.