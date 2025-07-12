Во Львове возросло количество пострадавших после ночного обстрела, среди них - ребенок

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов дронами-камикадзе, также на город летели ракеты. Количество пострадавших возросло до 6 человек, среди которых ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Львовской ОГА Максима Козицкого.
"Количество людей, которые обратились к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди них - 11-летний мальчик", - отметил Козицкий.
По его словам, пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Также одного мужчину госпитализировали.
"По уточненным данным, в результате ночной атаки врага во Львове повреждены: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта. На улице Стороженко, 11 для людей, чьи дома пострадали, работает выездной ЦПАУ", - добавил руководитель Львовской ОГА.
В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Черновцы, Львов и Луцк стали эпицентрами удара.
Так, в Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили. Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины. В Сторожинецкой общине зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.
Во Львове дрон попал в жилой дом, разрушил подъезд, вызвал утечку газа и возгорание крыши. В Железнодорожном районе повреждены другие сооружения, среди которых - детский сад.
В Луцке также зафиксированы взрывы и масштабный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Все последствия атаки сейчас ликвидируют спасательные службы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых - "Шахеды".
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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