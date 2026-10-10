У Львові змінять сигнали повітряної тривоги: як та коли

З 12 жовтня у Львові діятимуть два рівні повітряної тривоги - жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий - за ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.
Сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки.
Про жовтий рівень попереджатимуть чоловічим голосом, якщо буде зафіксовано загрозу застосування російськими військами ударних БпЛА.
У повідомленні звучатиме заклик: "Увага, громадяни! Повітряна тривога - жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".
Оголошення лунатиме тричі протягом 30 секунд.
Про червоний рівень небезпеки також сповіщатимуть чоловічим голосом.
Текст повідомлення буде таким: "Увага, громадяни! Повітряна тривога - червоний рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".
Це оголошення повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.
Новий формат матиме й сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.
Мешканці Львова повинні реагувати на сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.
Знайти найближче укриття у Львівській громаді можна на офіційній онлайн-карті. Перелік також доступний через міський чатбот CityHelper у Viber, Telegram та в застосунку "Дія".
До речі, раніше стало відомо, чи повинні вчителі йти до школи під час тривоги.
Також нещодавно РБК-Україна розповідало, що під час "жовтого" рівня загрози освітній процес у школах переривається, а учні та працівники мають перейти до укриття.