Во Львове изменятся сигналы воздушной тревоги: как и когда

С 12 октября во Львове будут действовать два уровня воздушной тревоги - желтый и красный. Первый будет объявляться в случае угрозы ударных беспилотников, а второй - при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.
Сигнал воздушной тревоги будет сопровождаться звуком сирены и голосовым сообщением с указанием уровня опасности.
О желтом уровне будут предупреждать мужским голосом при угрозе применения российскими войсками ударных БПЛА.
В сообщении прозвучит призыв: "Внимание, граждане! Воздушная тревога - желтый уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места".
Объявление будет повторяться трижды в течение 30 секунд.
О красном уровне опасности также будут сообщать мужским голосом.
Текст сообщения будет следующим: "Внимание, граждане! Воздушная тревога - красный уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места".
Объявление будет повторяться дважды в течение одной минуты.
Изменится и сигнал об отбое воздушной тревоги. Его будут озвучивать женским голосом без сирены. Сообщение будет длиться 20 секунд и повторяться дважды.
Жителям Львова рекомендуют реагировать на сигнал воздушной тревоги независимо от уровня угрозы и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до официального объявления отбоя.
Найти ближайшее укрытие во Львовской городской общине можно на официальной онлайн-карте. Список также доступен через городской чат-бот CityHelper в Viber, Telegram и приложении "Дія".
Кстати, ранее стало известно, должны ли учителя идти в школу во время тревоги.
Также РБК-Украина рассказывало, что во время "желтого" уровня угрозы образовательный процесс в школах прерывается, а учащиеся и работники должны перейти в укрытие.