Во Львове изменятся сигналы воздушной тревоги: как и когда

Сигнал воздушной тревоги будет сопровождаться звуком сирены и голосовым сообщением с указанием уровня опасности.

Желтый уровень - угроза ударных беспилотников

О желтом уровне будут предупреждать мужским голосом при угрозе применения российскими войсками ударных БПЛА.

В сообщении прозвучит призыв: "Внимание, граждане! Воздушная тревога - желтый уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места".

Объявление будет повторяться трижды в течение 30 секунд.

Красный уровень - ракетная, ракетно-дроновая или массированная дроновая угроза

О красном уровне опасности также будут сообщать мужским голосом.

Текст сообщения будет следующим: "Внимание, граждане! Воздушная тревога - красный уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места".

Объявление будет повторяться дважды в течение одной минуты.

Как будут сообщать об отбое тревоги

Изменится и сигнал об отбое воздушной тревоги. Его будут озвучивать женским голосом без сирены. Сообщение будет длиться 20 секунд и повторяться дважды.

Жителям Львова рекомендуют реагировать на сигнал воздушной тревоги независимо от уровня угрозы и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до официального объявления отбоя.

Найти ближайшее укрытие во Львовской городской общине можно на официальной онлайн-карте. Список также доступен через городской чат-бот CityHelper в Viber, Telegram и приложении "Дія".