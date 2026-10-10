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Во Львове изменятся сигналы воздушной тревоги: как и когда

18:07 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Во Львове вводят два уровня воздушной тревоги (city-adm.lviv.ua)

С 12 октября во Львове будут действовать два уровня воздушной тревоги - желтый и красный. Первый будет объявляться в случае угрозы ударных беспилотников, а второй - при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Сигнал воздушной тревоги будет сопровождаться звуком сирены и голосовым сообщением с указанием уровня опасности.

Желтый уровень - угроза ударных беспилотников

О желтом уровне будут предупреждать мужским голосом при угрозе применения российскими войсками ударных БПЛА.

В сообщении прозвучит призыв: "Внимание, граждане! Воздушная тревога - желтый уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места".

Объявление будет повторяться трижды в течение 30 секунд.

Красный уровень - ракетная, ракетно-дроновая или массированная дроновая угроза

О красном уровне опасности также будут сообщать мужским голосом.

Текст сообщения будет следующим: "Внимание, граждане! Воздушная тревога - красный уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места".

Объявление будет повторяться дважды в течение одной минуты.

Как будут сообщать об отбое тревоги

Изменится и сигнал об отбое воздушной тревоги. Его будут озвучивать женским голосом без сирены. Сообщение будет длиться 20 секунд и повторяться дважды.

Жителям Львова рекомендуют реагировать на сигнал воздушной тревоги независимо от уровня угрозы и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до официального объявления отбоя.

Найти ближайшее укрытие во Львовской городской общине можно на официальной онлайн-карте. Список также доступен через городской чат-бот CityHelper в Viber, Telegram и приложении "Дія".

Кстати, ранее стало известно, должны ли учителя идти в школу во время тревоги.

Также РБК-Украина рассказывало, что во время "желтого" уровня угрозы образовательный процесс в школах прерывается, а учащиеся и работники должны перейти в укрытие.

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