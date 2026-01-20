У Львові зменшують вуличне освітлення через енергокризу: що зміниться з 20 січня

Як працюватиме вуличне освітлення

За словами Москаленка, освітлення у Львові працюватиме за принципом "один ліхтар вимикається, два залишаються увімкненими". Таким чином, фактично функціонуватиме близько двох третин вуличних ліхтарів.

Рішення у міськраді напрацювали спільно з поліцією з урахуванням безпеки дорожнього руху та пішоходів.

"Такий підхід дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії, не залишаючи місто в темряві", - зазначив Москаленко.

Паралельно у Львові повністю вимкнули декоративне та іміджеве освітлення, зокрема фасадні підсвітки комунальних об’єктів, храмів та інших будівель.

Заклик до бізнесу

У департаменті економічного розвитку Львівської міської ради наголосили, що країна працює в умовах постійного навантаження на енергосистему через пошкодження інфраструктури та нестачу електроенергії.

У зв’язку з цим бізнес закликають допомогти зменшити навантаження на мережу, щоб уникнути повного знеструмлення. Зокрема, рекомендують:

у комендантську годину вимикати світлову рекламу та підсвітку вивісок;

у пікові години після 17:00 приглушувати освітлення, залишаючи лише необхідний мінімум;

зменшити використання підсвічених вивісок або за можливості повністю їх вимикати.

Ці рекомендації не стосуються лікарень, екстрених служб, правоохоронних органів, а також об’єктів, які працюють від генераторів або акумуляторів.

У департаменті також звернулися до рекламорозповсюджувачів та великих мережевих компаній із проханням максимально економно використовувати електроенергію у світловій рекламі та вивісках.

Рішення про обмеження освітлення ухвалили на міській комісії з питань ТЕБ і НС з урахуванням рішень ради оборони Львівської області та чинних актів воєнного стану.