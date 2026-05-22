У Львові жінка 8 років жила із ртутним термометром у сечовому міхурі: як його діставали

У Львові медики провели незвичну операцію 42-річній жінці. Із її сечового міхура видалили ртутний термометр, який перебував там близько восьми років і за цей час повністю вкрився каменем.

Що виявили лікарі

Пацієнтка зі Львівщини звернулася до лікарів через біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі. Під час ультразвукового дослідження медики помітили у сечовому міхурі велике утворення зі стержнем усередині.

Щоб з’ясувати, що саме знаходиться в організмі жінки, її направили на комп’ютерну томографію.

"Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем", - пояснив уролог Василь Матвіїв.



Термометр, який дістали із сечового міхура жінки (фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького)

Які ускладнення виникли

За словами лікарів, сторонній предмет спричинив серйозні ускладнення. Камінь пошкодив стінку сечового міхура та призвів до утворення міхурово-піхвової нориці.

Медики вже провели перший етап лікування - видалили термометр разом із каменем. Попереду на пацієнтку чекає ще реконструктивна операція та тривале відновлення.

У лікарні наголошують, що будь-яке стороннє тіло в сечовому міхурі з часом може призвести до утворення каменів, хронічного запалення та інших небезпечних ускладнень. Тому при тривалому дискомфорті або проблемах із сечовипусканням важливо не відкладати обстеження у лікаря.